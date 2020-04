Gabi é eliminada do BBB 20 em paredão com Babu e Thelma

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabi Martins é a 11ª eliminada do Big Brother Brasil 20. A mineira recebeu 59,61% dos mais de 155 milhões de votos computados neste domingo (5). Na breve conversa após a eliminação, Tiago Leifert elogiou o desempenho da mineira nas provas, mas disse que faltou ela se posicionar mais no jogo.

O início da trajetória de Gabi no BBB 20 foi marcada pelo romance com Guilherme, com quem formou o primeiro casal da edição. Após muitas DRs motivadas pela proximidade do brother com Bianca, a relação ficou tumultuada e terminou com Guilherme saindo da casa.

Na madrugada de sábado (4) para domingo (5), Gabi aproveitou a Festa Karaokê para dedicar ao "ex" a música "Sorte Que Cê Beija Bem", da dupla Maiara e Maraisa: "Para você que me iludiu. Porque muitas vezes eu estava do seu lado mas você estava com ela". "Eu não vou voltar para você nunca mais", completou. Depois do ocorrido, Guilherme apagou as fotos da mineira de suas redes sociais.

Para acelerar o jogo, que acaba no dia 23 de abril, o paredão foi formado na noite de sexta-feira (3) e não deu direito à prova bate e volta. Vencedora da Prova do Anjo, Gabi imunizou Rafa Kalimann e foi indicada por Babu, que recebeu o mesmo número de votos da casa que Mari. O desempate foi definido pela líder Flayslane, que já havia indicado Thelma. "Se você tinha alguma esperança de ir para a final sem passar por um Paredão foi frustrada agora, porque você vai", justificou Flay para a médica.

Foi a primeira vez que Babu e Thelma, que se mantiveram amigos desde o início do programa, se enfrentam em um paredão. Nas redes sociais, os administradores das contas oficiais do ator e da médica e seus admiradores se uniram para pedir ao público que eliminasse Gabi, garantindo a permanência dos únicos dois negros da edição. "Comunidade black, favelas, todos os meus amigos, anônimos e famosos, deixem o pai ficar", pediu Babu, na hora de defender sua permanência no paredão que ele considerou o pior cenário possível.

A médica Thelma, por sua vez, disse que o Big Brother é a experiência mais desafiadora da sua vida. "Eu escolhi jogar com verdade, eu escolhi ser leal com minhas amizades aqui dentro, eu fui intensa, eu curto as festas, eu fico 26 horas em pé, e fico mais se for preciso, em busca dos meus sonhos e sempre com a consciência tranquila."

Já Gabi afirmou que, por cantar desde pequena, aprendeu a não desistir dos seus sonhos. "Estar aqui para mim é o maior sonho da minha vida, sem dúvidas. Eu sou muito grata a Deus e quero pedir para vocês, para continuar realizando esse sonho com muito carinho."

Além da eliminação, o programa deste domingo (5) também terá prova do líder e a formação de um novo paredão -na reta final do programa, serão dois por semana.