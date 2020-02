Funcionários da Globo fazem guerra de álcool em gel durante jornal ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cena de poucos segundos chamou a atenção dos internautas durante a programação do canal pago SporTV, da Globo, nesta segunda-feira (10).Durante uma entrada ao vivo, enquanto uma jornalista analisava o jogo do São Paulo contra o Santo André deste domingo (9), dois funcionários apareceram no fundo do estúdio brincando com potes de álcool em gel, simulando uma "guerra" de jatos do gel.O jornalista Lucas Strabko, mais conhecido como "Cartolouco", confessou que estava entre os participante da "guerra" e afirmou em seu Instagram que "tomou uma bronquinha"."Guerra de álcool gel ainda será esporte esporte olímpico. Por enquanto só foi ao vivo no Redação SporTV", escreveu ele em uma publicação. "É por isso que eu amo trabalhar na Globo. Tem momentos sérios, momentos de descontração, mas sempre é um clima muito bom. Todos são amigos. Tomamos uma bronquinha? Sim. E justa. Mas nunca deixam a gente parar de criar e ser o que a gente é. Muitos me perguntam porquê não vou para o Youtube... É exatamente por isso. Estou realizando o maior sonho da minha vida: trabalhar aqui."O vídeo caiu nas redes sociais, e internautas também apontaram Cassio Barco como participante da brincadeira. "Fazer jornalismo pra brinca de guerrilha de álcool em gel", escreveu um. "Quando você começar a trabalhar você vai criar responsabilidade e maturidade / eu brincando com meu amigo de guerra de álcool em gel no trabalho", afirmou outro.