Funarte anuncia orçamento de R$ 38 milhões e sistema nacional de orquestras sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Funarte (Fundação Nacional de Artes), maestro Dante Mantovani, afirmou nesta quinta-feira (16), que o órgão terá um orçamento de R$ 38 milhões para investir em projetos em 2020. A Funarte fomenta áreas da cultura como as artes visuais, o circo, a dança, a música e o teatro.Segundo dados obtidos pela reportagem com a instituição, o número representa um aumento de 137% em relação ao orçamento do ano passado para as atividades finalísticas, de R$ 16 milhões. O aumento segue tendência de recuperação do investimento nessas atividades, que teve início em 2018.Em meio à recessão enfrentada pelo país, a Funarte teve o orçamento para as atividades finalísticas reduzido entre 2015 e 2018. Em 2015, foram investidos R$ 23,6 milhões. Em 2016, o valor caiu para R$ 12 milhões, atingindo R$ 7,3 milhões no ano seguinte.Mantovani apresentou a jornalistas 14 metas que a fundação pretende realizar neste ano, como o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, com a implantação de um programa de orquestra-escola em todas as regiões do país. Segundo ele, o objetivo deste projeto é auxiliar a erradicar o analfabetismo, a pobreza e a violência.Outra meta é a recuperação da infraestrutura dos imóveis da Funarte no Brasil. No Rio, serão elaborados projetos arquitetônicos para cinco espaços, entre eles o Cedoc (Centro de Documentação e Informação).Mantovani também pretende estimular a cultura do mecenato, levando empresários a investir na arte. Está previsto, por exemplo, a criação do Sistema Nacional de incentivo e promoção da Arte e aos Artistas.Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro, como parte da reforma no quadro da Secretaria Especial da Cultura, Mantovani afirmou nesta quinta que é preciso acabar com o preconceito contra o artista e contra a lei Rouanet.Segundo ele, o governo vê com "bons olhos" as empresas que aportam recursos à lei, mas os empresários ainda têm preconceito."Eu já ouvi muitos departamentos contábeis reclamarem disso, que tem medo de patrocinar e dar problema contábil", disse.Mantovani, que já gravou um vídeo dizendo que o rock leva ao aborto e ao satanismo, também afirmou que é necessária uma separação entre arte e política. "Quando você mistura os dois, não é arte, é propaganda ideológica."