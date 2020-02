'Friends' tem episódio especial confirmado para maio com elenco original

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 25 anos de espera dos fãs, Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer) e Phoebe ( Lisa Kudrow) vão se reunir novamente em um episódio especial. O reencontro de "Friends" vai acontecer no lançamento da plataforma de streaming HBO Max, em maio. Os próprios atores anunciaram a novidade em suas redes sociais.Além do especial, os 236 episódios da série estarão disponíveis para os assinantes da HBO Max.Jennifer Aniston, a eterna Rachel Green, publicou no Instagram uma foto da série e escreveu: "Está acontecendo"."Tomei conhecimento de 'Friends' quando ele estava nos estágios iniciais de desenvolvimento e, em seguida, tive a oportunidade de trabalhar na série muitos anos depois e fiquei encantado ao vê-la se conectar com os telespectadores geração após geração. É uma época em que amigos e o público se reuniam em tempo real e achamos que esse especial capturará esse espírito, unindo fãs originais e novos", disse Kevin Reilly, diretor de conteúdo de HBO Max a Entertainment Weekly.