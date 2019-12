Francisco Brennand, artista plástico pernambucano, morre aos 92 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado havia dez dias no Real Hospital Português, o artista plástico e ceramista Francisco Brennand morreu nesta quinta-feira (19), aos 92 anos, após complicações de uma infecção respiratória.O governo estadual de Pernambuco anunciou, via redes sociais, que decretará luto oficial de três dias em homenagem ao artista.Em nota, o hospital afirma que o velório será realizado na capela Imaculada Conceição, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand. O complexo monumental, uma antiga olaria herdada pelo artista de seu pai no bairro de Várzea, funcionava como museu e ateliê, e se tornou um ponto turístico importante em Recife.As esculturas de cerâmica eram a parte mais robusta e mais conhecida da produção de Brennand. São totens, armaduras, vermes que saem de dentro da terra, seres zoomórficos, soldados. Em grande número, as obras despontavam em uma paisagem de galpões e mata do Engenho Santos Cosme e Damião, que pode ser visitado (o ingresso custa R$ 20).Durante toda a trajetória do espaço e dos trabalhos que iam sendo acumulados ali, Brennand recebia o público ele mesmo. Era comum vê-lo transitando pelo espaço, recebendo os visitantes para conversas.Nas pinturas, ele se valia de fábulas e mitologias populares, não só do nordeste, mas do mundo.A história de chapeuzinho vermelho, simbologia das forças masculina e feminina, eram uma espécie de obsessão.Deu origem a séries fantásticas, em sua maioria protagonizada por uma mulher ou uma menina, e costumava passar ao fundo a figura misteriosa de um lobo, ou de um homem que usa a máscara de lobo. Eram obras que se relacionavam com ideias feministas que Brennand viu ganhar volumes na mesma época em que criou a oficina em Recife.Os mesmo motivos se desdobram em outras pinturas e produções de gravuras, onde o erotismo e as formas do corpo da mulher ganham destaque.Ele traz do modernismo ainda, em sintonia com a última fase do movimento iniciado nos anos 1920, a figuração de temas e representações populares. Entram para o vocabulário do artistas as formas da natureza que observava em solo nordestino. Os pássaros, os insetos, as frutas da região.Quando abriu a Oficina Brennand, em 1971, o artista, cuja família é de origem britânica, já se dedicava à produção artística havia mais de vinte anos.Ele começou sua trajetória em 1942, quando conheceu o artista plástico pernambucano Abelardo da Hora, também eclético em relação aos suportes que utiliza, com temas que revelam a influência direta de Cândido Portinari.Brennand foi contemporâneo de Ariano Suassuna, com quem produzia um jornal literário. As viagens nos anos 1940 e 1950 para a Europa alimentaram sua bagagem de influências, principalmente entre modernistas, e especialmente da obra do arquiteto catalão Antoni Gaudí.