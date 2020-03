'Forrest Gump' e 4ª parte de 'La Casa de Papel'; veja o que chega em abril na Netflix

Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como acontece periodicamente, novos filmes e séries entrarão no catálogo da Netflix no mês de abril. Entre as principais novidades estão a 4ª parte da série espanhola "La Casa de Papel", que estreia já no dia 3, e uma coleção de clássicos que vão de "Forrest Gump" a "Clube dos Cinco".

Para as crianças, as novidades vão de "O Pequeno Stuart Little 2" até a coleção do Studio Ghibli, que trás os filmes "Vidas ao Vento", "Pompoko", "As Memórias de Marnie" e "Da Colina Kokurico".

Confira abaixo todas as estreias com datas confirmadas:

LA CASA DE PAPEL - PARTE 4

O plano do Professor sai do papel e põe vidas em risco. Agora, os ladrões terão de encarar inimigos dentro e fora do Banco da Espanha.

3 DE ABRIL

THE MIDNIGHT GOSPEL

Baseada em entrevistas do podcast Duncan Trussell Family Hour, esta série animada segue um apresentador espacial em uma jornada pela galáxia à procura do sentido da vida.

20 DE ABRIL

IRMÃOS CERVEJEIROS

Estes dois irmãos sabem tudo sobre a produção de cerveja, mas não entendem nada de relações familiares.

10 DE ABRIL

PLANETA BIZARRO

Um elenco de bichos esquisitos e a própria Mãe Natureza narram essa divertida série científica, que explora a vida dos animais mais incríveis da Terra.

22 DE ABRIL

FAUDA - TEMPORADA 3

Doron controla um jovem pugilista durante uma longa missão secreta na busca de um líder do Hamas.

16 DE ABRIL

OUTER BANKS

Um grupo de adolescentes descobre um antigo segredo e embarca em uma aventura inesquecível.

15 DE ABRIL

COFFEE & KAREEM

Policial certinho, Coffee tenta ser legal com o filho da namorada e acaba descobrindo uma conspiração criminosa. Agora, a enrascada é certa.

3 DE ABRIL

LA CASA DE PAPEL: O FENÔMENO

Entenda por que, no mundo todo, La casa de papel provocou uma onda de entusiasmo por um grupo carismático de ladrões e seu professor.

3 DE ABRIL

UM AMOR, MIL CASAMENTOS

Em diferentes versões do mesmo dia, Jack encara convidados difíceis, o caos desenfreado e um potencial romance no casamento da irmã.

10 DE ABRIL

A GRANDE LUTA

Munido de uma máscara mágica, um garoto de 11 anos entra em uma competição de luta livre. Muita confusão vem aí!

10 DE ABRIL

SERGIO

Na sequência da invasão norte-americana ao Iraque, o diplomata da ONU Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) enfrenta a missão mais traiçoeira de sua carreira.

17 DE ABRIL

RESGATE

Tyler Rake (Chris Hemsworth) é um mercenário sem nada a perder, recrutado para resgatar o filho de um chefão da máfia que está na cadeia.

24 DE ABRIL

UM SENHOR ESTAGIÁRIO

Estressada com o mundo da moda, a empresária Jules (Anne Hathaway) recebe ajuda e inspiração de quem menos esperava: Ben (Robert De Niro), um estagiário viúvo e septuagenário.

1 DE ABRIL

O ESTRANHO QUE NÓS AMAMOS

Durante a Guerra Civil dos EUA, um soldado se refugia numa escola para meninas. Sua chegada desperta tensões sexuais, causa disputas e acaba com o sossego do lugar. Direção de Sofia Coppola. Com Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst e Elle Fanning.

12 DE ABRIL

FEITO NA AMÉRICA

Um piloto vira informante da CIA e usa seus contatos no governo para contrabandear cocaína para Pablo Escobar. Com Tom Cruise

26 DE ABRIL

RICOS DE AMOR

Na empresa do pai, ninguém sabe que Teto é filho do dono. Mas as coisas se complicam quando ele se apaixona por Paula e lhe diz que veio de uma família pobre. Com Giovanna Lancellotti, Danilo Mesquita, Fernanda Paes Leme, Lellê e Bruna Griphao.

30 DE ABRIL

O SILÊNCIO DO PÂNTANO

Um autor de romances policiais descobre ligações entre políticos e a máfia local em Valência, na Espanha, e se envolve em um sequestro real. Com Pedro Alonso (La Casa de Papel).

22 DE ABRIL

MAURÍCIO MEIRELLES: LEVANDO O CAOS

O comediante Maurício Meirelles arranca risadas da plateia neste especial de stand-up gravado em São Paulo.

16 DE ABRIL

O DNA DA JUSTIÇA - TEMPORADA 2

O Projeto Inocência revela os erros de uma série de condenações criminais equivocadas e traz à tona as injustiças impostas às vítimas e aos acusados.

15 DE ABRIL

ATRÁS DA ESTANTE

Durante quase quatro décadas, o discreto casal Karen e Barry Mason comandou o Circus of Books, sex shop em Los Angeles que virou referência para a comunidade gay local.

22 DE ABRIL

THE BIG SHOW SHOW

O ex-lutador de luta livre Big Show está fora dos ringues, pronto para um desafio ainda maior: criar três filhas com a esposa na Flórida.

6 DE ABRIL

OS IRMÃOS WILLOUGHBY

Nesta animação, quatro crianças abandonadas pelos pais egoístas aprendem a adaptar seus valores antiquados ao mundo contemporâneo.

22 DE ABRIL

HI SCORE GIRL - TEMPORADA 2

Eles sobreviveram à escola e treinaram duro no fliperama. É hora de Haruo, Akira e seus amigos enfrentarem o desafio final.

9 DE ABRIL

DRIFTING DRAGONS

Com dragões no cardápio, a tripulação da Quin Zaza parte em uma caçada. Se fracassarem, o estômago vazio será o menor dos problemas.

30 DE ABRIL