Folha de S.Paulo realiza pré-estreia gratuita do filme 'Açúcar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo realiza uma sessão de pré-estreia seguida de debate do filme "Açúcar" no dia 22 de janeiro (quarta-feira), às 20h, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca (rua Frei Caneca, 569).Em "Açúcar", Maeve Jinkings ("Aquarius") interpreta Bethânia Wanderley, descendente de um senhor de engenho que volta às terras de seus antepassados para impedir que sejam tomadas por uma comunidade de trabalhadores negros, descendentes de escravos da família Wanderley.No elenco também estão Magali Biff ("Amor de Mãe"), Dandara de Morais ("Ventos de Agosto") e Zé Maria ("Clube dos Canibais").Após a exibição do filme, os diretores Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira e os atores Maeve Jinkings e Zé Maria participam de um debate com a historiadora e jornalista Nirlene Nepomuceno, mediado por Lucas Alonso, repórter da Folha de S.Paulo.O evento tem entrada gratuita e a distribuição dos ingressos acontece a partir das 19h na bilheteria do cinema. A estreia de "Açúcar" no circuito comercial está marcada para 30 de janeiro.