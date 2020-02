Flayslane pede desculpas a Prior após discussão por comida no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dias de muita briga e desentendimentos, alguns brothers sentiram o peso do paredão nesta terça-feira (25) e aproveitaram para pedir desculpas e agradecer aos colegas do Big Brother Brasil 20. Flayslane, por exemplo, se desculpou com Felipe Prior por conta da discussão que tiveram por comida na segunda (24)."Eu não quero sair com esse sentimento. Eu tentei te proteger, me preocupei, talvez da forma errada. Assim como eu sei e tenho consciência que você se preocupou comigo", afirmou ela. "Eu sei que você falou na hora do nervoso, só acho que tem que medir. Eu sei que você não falou por mal", respondeu Prior.O arquiteto de 27 anos afirmou que se meteu na discussão, que começou com Flay e Babu, por que Bianca e Mari também entraram na briga e começaram a levantar a voz. Ele então, teria tentado defender Babu. "Eu não fiz feijão para ele", declarou Flay ao justificar o porquê de não ter comida para todos da xepa.Os dois, que estão emparedados ao lado de Bianca, também falaram sobre voto. "Quem me colocou nesse paredão foi a Gabi, e eu tentando defender o Guilherme", afirmou Prior, recordando que contou a Gui que ele era intenção de voto de Pyong. "Ela é uma pessoa que a gente nunca sabe o voto", opinou Flay."Esse paredão para mim vai ser bom. Se eu voltar, eu acho que esses caras param de apontar o dedo", afirmou Prior. Já Flay se declarou aos colegas, Bianca, Mari, Gabi e Gui: "Mesmo que se a gente se desintegre hoje, eu vou estar torcendo por vocês lá fora, eu vou me sentir parte. Eu sou muito grata por conhecer vocês."PAREDÃOAs conversas sobre manipulação e voto também movimentaram a casa do BBB 20 nesta terça-feira. Manu e Pyong avaliaram que o paredão desta noite é uma incógnita. "Essas três pessoas cometeram erros que as pessoas podem não curtir", afirmou Manu. "Vou vomitar meu coração pela boca", disse o hipnólogo.Já Marcela chegou a conversar com Pyong e pediu que ele evitasse conversas de voto com ela, com a finalidade de manipulá-la. "Respeito que você seja um grande jogador, que você pense assim. Às vezes, eu não sinto sinceridade na conversa", disse ela ao contar sobre a conversa a Daniel e Ivy.