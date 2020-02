Flayslane, Bianca e Felipe Prior estão no paredão do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quinto paredão do BBB 20 já está definido. Disputam a berlinda Flayslane, que recebeu indicação direta durante a prova do líder, Bianca, votada por Rafa, e Felipe Prior, o eleito pela maioria da casa neste domingo (23).Pyong começou os trabalhos como o anjo da semana. Ele acabou imunizando o Daniel pelo brother ser alguém ameaçado.Rafa como líder indicou Bianca por ser bastante difícil conviver com ela, com personalidades tão diferente.Felipe Prior recebeu sete votos. Pyong quase foi o mais votado, com cinco indicações, mas acabou se salvando.O final do episódio marcou uma feia discussão entre Flayslane e Rafa. Ela não concordou no voto em Bianca.