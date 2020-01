Fisioterapeuta Lucas diz que parte que mais gosta em seu corpo é o bumbum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fisioterapeuta Lucas, 26, é de Florianópolis (SC) e cresceu no esporte. Com apenas 14 anos, se mudou sozinho para os Estados Unidos para jogar basquete profissionalmente. Mas uma lesão impediu que seus planos seguissem.É um dos únicos que entram na casa comprometidos. Namora há oito anos e diz que a namorada até sente ciúmes, mas confia nele.Lucas surpreende ao citar sua parte preferida em seu corpo: o bumbum. A primeira vez de Lucas foi aos 14 anos, com uma menina que conheceu no mesmo dia, na praia. O participante já mandou nudes, e não só para a namorada.Mora com o pai, a mãe e o irmão. Sempre teve facilidade de fazer amigos. "Sempre fui o centro das atenções por ser loiro, alto e esportista."Lucas tem uma mania um tanto quanto inusitada. Toda vez que sai de um banho pula 21 vezes. "Se não der sorte pelo menos ajuda a secar". Ele usa um amuleto com uma figa de prata e a pedra do seu ano de nascimento.SOBRE O PROGRAMAA 20ª edição do Big Brother Brasil que estreia nesta terça-feira (21) está cheia de novidades. Uma delas é a casa que abrigará os participantes durante os três meses, que já está toda remodelada.O BBB 20 chega prometendo ainda mais conectividade com o público, com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa.A apresentação continua de Tiago Leifert, que dessa vez vai supervisionar um grupo de participantes formado por anônimos e celebridades.Como todos os anos, a casa que receberá os competidores passou por reformas. A sala, onde eles vão se reunir para conversar com o apresentador, terá a selva como tema, por exemplo.Em suas duas décadas, a versão brasileira do Big Brother alçou muita gente à fama, como Grazi Massafera e Sabrina Sato, colecionou polêmicas, encheu páginas de revistas com brothers e sisters que foram convidados para posar nus e até formou casais.20ª edição, brothers e sisters terão acesso a celulares. Porém, eles não vão conseguir fazer ligações nem saber o que andam falando deles do lado de fora. De acordo com Tiago Leifert, haverá uma rede social, parecida com o Instagram, interna na casa, e eles alimentarão essa rede com imagens, vídeos e a vivência deles.O líder da semana poderá definir quem ficará na Xepa e quem estará no grupo VIP dos alimentos. Isso significa que ele escolherá quem come mais ou menos. Promessa de barracos.