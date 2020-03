Filme sobre assédio sexual ganha exibição seguida de debate

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal Folha de S.Paulo promove, em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e o Museu da Imagem e do Som, sessão gratuita do filme "Não mexa com ela", dirigido pela israelense Michal Aviad.

Lançado em 2018, o longa conta a história de Orna (Liron Ben-Shlush), uma dona de casa que volta ao mercado de trabalho após o restaurante de seu marido ter dificuldades para se manter. Contratada em uma imobiliária, ela é surpresa por assédios do chefe (Menashe Noy) ao mesmo tempo em que começa a subir na carreira.

Após a exibição, haverá um debate entre a psicanalista Ludmila Frateschi e a ex-colunista da Folha de S.Paulo Manoela Miklos, que também edita o blog #AgoraÉQueSãoElas no site do jornal. A mediação será da psicanalista Luciana Saddi.

O evento faz parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, promovido mensalmente, e acontece nesta terça-feira (10), às 19h, no auditório do MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa). A bilheteria do museu distribuirá os ingressos com uma hora de antecedência.