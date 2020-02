Filme iraniano que critica pena de morte vence Urso de Ouro no Festival de Berlim

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O Festival de Berlim terminou com ares fortemente políticos. O longa "There Is No Evil", do iraniano Mohammad Rasoulof, ganhou o Urso de Ouro. A trama é dividida em quatro partes, todas versando sobre questões relativas ao significado de pessoas matarem outras pessoas -é uma grande crítica à pena de morte no Irã.O cineasta não foi a Berlim por ter tido seu passaporte recolhido pelo governo do Irã -o diretor já teve diversos problemas com autoridades do país por conta de sua visão crítica a questões políticas iranianas. Mesmo não estando presente, o cineasta foi aplaudido pela plateia na premiação."Espero que esse Urso possa abraçar meu amigo e dizer 'Mohammad, você não está sozinho'", disse Kaveh Farnam, produdor de "There Is No Evil", ao receber o troféu."Never Rarely Sometimes Always", da americana Eliza Hittman, ganhou o grande prêmio do júri. O filme, que mostra uma jovem que viaja com a amiga para fazer um aborto, foi um dos mais elogiados pela crítica.A cineasta agradeceu aos médicos que trabalham para realizar a prática abortiva em lugares nos Estados Unidos onde o aborto é permitido. "Quero agradecer a essas pessoas pelo seu trabalho incrível que fazem pelo nosso país", disse a cineasta.O sul-coreano Hong Sang-soo ganhou um merecido prêmio de melhor direção, por "The Woman Who Ran". O filme mostra conversas cotidianas entre amigas sobre assuntos diversos, mas sobretudo a respeito de uma vida a dois.A protagonista é uma mulher que está casada há cinco anos, mas que teve pouquíssimos momentos longe do cônjuge. Em seu primeiro dia com a chance de ficar só, ela tem a oportunidade de avaliar melhor sua vida.O italiano Elio Germano ganhou um inquestionável prêmio de melhor ator, por "Volevo Nascondermi", dirigido pelo compatriota Giorgio Diritti, em que interpreta o artista naïf Antonio Ligabue, que tinha problemas físicos e mentais mas que sonhava em levar uma vida burguesa normal.E a melhor atriz foi a alemã Paula Beer, também por uma notável atuação, em "Undine", do alemão Cristian Petzold, sobre uma história de amor intenso inspirada na criatura mitológica Ondina.Os irmãos italianos Fabio e Damiano D'Innocenzo ganharam o prêmio de melhor roteiro, por "Favolacce", filme com ares de fábula cotidiana sobre a vida de famílias moradoras do subúrbio de Roma. O longa também é dirigido pela dupla.A comédia francesa "Effacer l'Historique", de Benoît Delépine e Gustave Kervern, ganhou um prêmio especial da 70ª edição da Berlinale --o longa aborda a dependência do mundo contemporâneo das redes sociais.O prêmio de contribuição artística foi para o alemão Jürgen Jürges, diretor de fotografia do polêmico "DAU. Natasha", dos russos Ilya Khrzhanovski e Jekaterina Oertel. O longa é o primeiro do ambicioso projeto DAU, que recriou em estúdio por dois anos ambientes da União Soviética do auge do stalinismo, com a equipe vivendo ali como se estivesse naquele período.Causou polêmica por mostrar sexo explícito e cenas altamente violentas. Segundo o presidente do júri, Jeremy Irons, o longa obteve reações extremas dos jurados. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho (de "Bacurau") foi um dos integrantes do júri.O Brasil também esteve representado em "Los Conductos", do colombiano Camilo Restrepo com produção do brasileiro Gustavo Beck, vencedor do prêmio de melhor primeiro longa.Na última sexta (28), o Brasil já havia vencido o prêmio principal da mostra Generation 14 plus, dedicada a temáticas jovens, com "Meu Nome É Bagdá", de Caru Alves de Souza.