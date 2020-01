Filme do He-Man com Noah Centineo é retirado de calendário da Sony

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aguardado filme do "He-Man", personagem que marcou jovens dos anos 1980, que seria estrelado pelo ator Noah Centineo, pode ter sido cancelado.Na última sexta-feira (24), a Sony retirou a produção da agenda onde constam os próximos lançamentos da empresa, sem dar explicações sobre uma possível nova previsão de estreia, segundo o jornal The Hollywood Reporter.O filme, que teria o nome de "Masters of the Universe", é um projeto desenvolvido pela Sony desde 2007. Em outubro de 2019, foi informado que o estúdio considerava vender o filme para a Netflix, que já lançou longas com Centineo. Agora, o projeto está fora do calendário da empresa.A Sony também alterou a data de algumas produções, incluindo o longa que adapta o videogame "Uncharted", que terá Tom Holland e Mark Wahlberg no elenco. A nova data de previsão de estreia é 5 de março de 2021.