Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga comemora última sessão de quimioterapia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, comemorou nesta terça-feira (31) sua última sessão de quimioterapia. O músico publicou uma série de vídeo em seu Instagram em que aparece sorrindo, com balões e agradecendo às pessoas no hospital.

Uma publicação compartilhada por Dudu Braga (@dudubraga2) em 31 de Dez, 2019 às 8:15 PST



"Esse foi meu último dia de quimioterapia. Só uma palavra pode definir esse momento com essa equipe maravilhosa da oncologia do Hospital Albert Einstein. Gratidão! Feliz 2020 pra todo mundo", escreveu na legenda da publicação.



Braga descobriu o câncer em julho após sentir dores nas costas, e passou os últimos meses realizando uma série de sessões de quimioterapia e até cirurgia. "É uma pancada, dá impressão que acabou tudo. Todos ficaram muito abalados, minha mulher, meu pai", contou o músico durante o tratamento.



"Meu cabelo não caiu, mas não dá fugir do enjoo, prostração. Ainda estou sentindo um pouco dos efeitos colaterais, como falta de sensação nas mãos", afirmou.



Por causa do tratamento, Braga suspendeu shows com a banda RC na Veia e suas palestras. Ele só manteve sua participação na programação da rádio Bandeirantes.



Anteriormente, ele havia revelado que "só se considera a cura após cinco anos", e que é preciso fazer exames regulares durante esse período.