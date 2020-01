Filho de Regina Duarte é elo da atriz com direita bolsonarista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho mais velho de Regina Duarte, André Duarte Franco, é considerado pelo entorno da atriz como o elo dela com a direita alinhada ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo relatos, ele poderá exercer grande influência na eventual gestão de Regina na Secretaria Especial da Cultura.Em sua conta no Instagram, André aparece ligado à Plateia Agenciamento Artístico, que se define como uma empresa que une atores ao mercado publicitário. Ele também é empresário da mãe.Ele está entre as pessoas que acompanham a atriz em sua visita a Brasília. André aparece em uma foto publicada no Instagram de Bolsonaro ao lado da mãe, do presidente, do jornalista Alexandre Garcia e do ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos.Em suas redes sociais, compartilha fotos e publicações favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro e ataca a esquerda.Em uma delas, de setembro de 2019, ele publica uma foto de Bolsonaro e elogia o discurso que o presidente fez na Assembleia Geral da ONU. "Verdades que machucam o establishment mundial. Coragem, Sr. Presidente", escreveu.Em outra, critica dados sobre as queimadas no Brasil. "É inacreditável ver tanta gente 'inteligente' sendo manipulada pela mídia esquerdista e grupos que tem interesse em desestabilizar o governo".Ele também diz que a ativista sueca Greta Thunberg é "marionete de grupos econômicos poderosos".