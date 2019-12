Filha de Martin Scorsese provoca o pai e embala presente com papel da Marvel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presente ela não mostrou, mas a embalagem, ela fez questão. Francesca Scorsese, filha do cineasta Martin Scorsese, 77, não perdeu a chance e provocou o pai na noite de Natal.Em seus Stories, no Instagram, ela mostrou o papel de presente com os personagens da Marvel com a legenda: "Olha só o que eu vou usar para embrulhar o presente de Natal do meu pai".A provocação aconteceu por causa de uma declaração de Scorsese que causou polêmica. Ele afirmou que filmes de super-heróis não são cinema. O cineasta deu a declaração durante a divulgação do filme "O Irlandês", lançado pela Netflix."Eu não vejo [os filmes]. Eu tentei, sabe? Mas aquilo não é cinema. Honestamente, o mais próximo que consigo pensar deles, por mais bem feitos que sejam, com os atores fazendo o melhor que podem sob as circunstâncias, são os parques temáticos", disse.O mais novo trabalho de Scorsese, "O Irlandês", estreou na Netflix no dia 27 de novembro e tem Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci no elenco.Mais tarde, o Scorsese usou um texto no jornal New York Times para explicar melhor a sua citação e disse que não queria ofender os produtores e atores que fizeram esses longas."Muitos dos filmes dessas franquias são realizados por pessoas de talento e capacidade artística considerável. Isso fica evidente na tela. O fato de que os filmes em si não me interessem é uma questão de gosto ou temperamento pessoal", afirmou o cineasta.