SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shilloh, 13, primeira filha biológica de Brad Pitt, 56, e Angelina Jolie, 44, pediu para ficar com o pai durante o confinamento para evitar a propagação do coronavírus. A razão seria que a menina se sente protegida ao lado do ator e, assim como seus irmãos, ama o comportamento tranquilo dele.

"No momento, eles acham que o pai é uma influência realmente calmante. Pitt se sente mais do que feliz em ter seus filhos a qualquer momento, mas é claro que essa será uma decisão de Jolie ", disse uma fonte ao tabloide Star.

A fonte disse ainda que Shiloh vê a casa do pai como um refúgio quando "os tempos ficam dificeis" na casa da mãe. A fonte afirmou que os filhos do casal de atores se divertem mais com o galã, mesmo que ele os faça estudar em casa e cobre que o ajudem nas tarefas domésticas. Ele se junta a eles em tudo, o que torna as atividades divertidas.

"É claro que eles amam e respeitam a mãe, mas agora se sentem muito mais confortáveis no ambiente descontraído da casa do pai", acrescentou o informante. Além disso, Maddox, 18, que estuda na Coreia do Sul, voltou aos EUA devido a pandemia após ter o semestre cancelado na universidade. De acordo com o Mirror, o jovem está com sua mãe e irmãos Pax, 16, Zahara, 15, os gêmeos Knox e Vivienne, 11 e Shiloh.

Em entrevista à revista Harper's Bazaar, no último mês de novembro, Jolie, afirmou que gostaria de morar fora dos Estados Unidos, mas não o faz por dividir a custódia dos filhos com Pitt. "Eu adoraria morar no exterior e o farei assim que meu filhos tiverem 18 anos. No momento, tenho que ficar onde o pai deles escolhe residir".