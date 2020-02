Festival do Pará faz 1ª edição em SP com shows inéditos que vão do indie ao tecnobrega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival paraense Se Rasgum comemora 15 anos de história e desembarca em São Paulo para a primeira edição na capital paulista. O evento será no Tropical Butantã (zona oeste), no dia 13 de março, com apresentações que passam pelo indie e vão ao tecnobrega.A programação traz a banda Terno Rei, que recebe o trio Tuyo para participação especial. O paraense Jaloo convida a cantora, compositora e multi-instrumentista baiana Jadsa Castro.No lineup ainda, o duo Strobo e a cantora Luiza Lian sobem ao palco juntos. Por fim, outra parceria confirmada é a do compositor e multi-instrumentista Manoel Cordeiro com a Orquestra Aerofônica.O festival Se Rasgum, organizado em Belém, tenta promover novas tendências da música nacional e, principalmente, da cena paraense.“Nossa principal linha curatorial é a diversidade musical e a originalidade. Atentamos para isso dentro de um conceito, guiados por uma unidade e não atirando para todos os lados”, diz Marcelo Damaso, um dos organizadores do evento.Os ingressos custam R$ 35 (primeiro lote) e estão disponíveis no site bilheto.com.br.Festival Se Rasgum | São PauloQuando: 13 de marçoOnde: Tropical Butantã (av. Valdemar Ferreira, 93, Butantã, zona oeste, São Paulo)Quanto: R$ 35 (primeiro lote –meia solidária/estudante)Mais informação: bilheto.com.br/