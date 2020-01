Festival CoMA anuncia datas de sua 4ª edição em Brasília

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival CoMA anunciou nesta terça-feira (14) as datas em que será realizado em 2020. A quarta edição do evento vai ocorrer de 16 a 19 de julho em Brasília —em outros anos, a celebração se passaou no início de agosto.Em 2020, o festival apresenta também um novo significado à sua abreviação: Consciência Música e Arte, substituindo o antigo mote Convenção de Música e Arte.“Aos poucos, o festival se tornou uma construção coletiva. Reparamos que não se tratava mais de uma convenção e, sim, de um espaço de disseminação de uma nova consciência”, diz Diego Marx, um dos sócios-fundadores.“Acho que isso também foi o resultado do nosso entendimento das verdadeiras demandas dos dias atuais”, afirma o produtor.Informações sobre atrações, preços de ingressos e locais ainda não foram divulgadas.Na última edição, o evento reuniu em lugares como o gramado da Funarte, o Clube do Choro e o planetário cerca de 25 mil pessoas, segundo a organização.O público pôde assistir nos palcos a nomes como Ney Matogrosso, Maria Gadú, BaianaSystem, Liniker e os Caramelows, Djonga, Francisco, El Hombre, Scalene e Luedji Luna.