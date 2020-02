Ferrugem assiste aos desfiles na Sapucaí grudado à mulher e diz que é 'Mangueirense doente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ferrugem, 31, curtiu a noite deste sábado (22) assistindo aos desfiles das escolas de samba da Série A na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Sem desgrudar de sua mulher, a influenciadora Thais Vasconcellos, os dois ficaram no Camarote Mar e protagonizaram cenas de romance."Sou mangueirense doente. A Mangueira é o Flamengo do samba. Por mais que eu seja tricolor, é a escola que mais traz torcedores e eu sou só mais um torcendo pra que a gente consiga ser campeão e mostre o bom carnaval que a Mangueira sabe fazer", declarou o artista, confessando suas expectativa pelo desfile.Em seguida Ferrugem fez uma apresentação no camarote, que começou por volta das 4h da madrugada deste domingo (23) e durou cerca de uma hora e meia.A namorada acompanhou de pertinho o show do amado e ficou o tempo todo próxima do palco, ajudando-o durante as breves pausas no repertório. Ele, por sua vez, quis que a mulher estivesse em praticamente todas as fotos para as quais posou. "Não fico longe dela", disse.