Fernanda Machado anuncia nova gravidez após aborto espontâneo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de sofrer um aborto espontâneo em abril, Fernanda Machado, 39, anunciou nesta terça-feira (24) que está grávida."E nós fomos abençoados com o maior milagre de todos novamente! Há 15 semanas uma nova vida está crescendo dentro de mim!", escreveu ela no Instagram.A atriz e o marido, o empresário americano Robert Riskin, são pais de Lucca, 4. Machado também publicou um vídeo em que mostra a reação do filho ao saber que terá um irmão ou uma irmã."Demoramos um pouquinho dessa vez para contar pro Lucca, ele já estava bem desconfiado, mas foi uma alegria enorme! Seguimos rezando, e com pensamento positivo para que tudo corra bem! Gratidão infinita, amor sem fim!", afirmou.