Fernanda Lima diz que está amando amamentar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Lima, 42, usou o IGTV, de sua conta no Instagram para falar sobre amamentação com a pediatra Márcia Dias Zani. Mãe dos gêmeos João e Francisco, 11, e da pequena Manuela, que tem pouco mais de três meses, durante o bate-papo a apresentadora falou também sobre as diferenças entre a amamentação dos filhos mais velhos e da caçula."Na minha primeira amamentação, dos gêmeos, passei um perrengue porque me machuquei muito. Logo no início feriu meu peito, colocava o bico de silicone, o cachorro comia o bico de silicone, eu enlouquecia e meu peito cheio de leite. Os nenês choravam muito", relembra Lima, ressaltando que amamentar dois bebês é mais difícil, já que a demanda é quase simultânea.Durante o vídeo de cerca de 17 minutos feito com o objetivo de ajudar mulheres que também estejam passando por essa fase, a artista afirmou que a nova experiência é completamente diferente, sem dor, o que faz a experiência não ser uma obrigação, mas um prazer. Ela afirma também que o fato de já ter vivido a maternidade a ajudou neste momento."Acho que eu estava mais preparada para essa gestação. Não, que não estivesse na outra, mas a gente não sabe o que é ser mãe, só sabemos no dia que nasce. Você acaba ouvindo muita coisa e se assustando, várias coisas que não sabemos se é ou não é. Dessa vez eu estava muito mais segura, informada e preparada", ressaltou.A conversa com a médica rendeu três vídeos o primeiro e o segundo deles sobre amamentação e o terceiro trata do puerpério, nome dado ao período pós-parto, também conhecido como resguardo ou quarentena. Por enquanto, apenas o primeiro foi publicado pela apresentadora que diz estar amando amamentar a pequena Maria Manoela."Eu estava louca para amamentar de uma maneira mais tranquila. Foi bom, porque tirou umas lembranças não tão boas que eu tinha da outra amamentação", finalizou Lima, que é casada com Rodrigo Hilbert, 39, com quem começou a se relacionar em 2003.