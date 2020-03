Bolsonaro não é um homem mau

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu na noite deste domingo (15) a formação do oitavo paredão do BBB 20. Pyong, Babu e Rafa foram os indicados em uma noite cheia de surpresas.

Antes do início da votação, Tiago Leifert contou aos participantes que o primeiro e o penúltimo a serem eliminados da prova do líder desta semana -Babu e Rafa, respectivamente- estavam no paredão, mas poderiam se livrar da berlinda se vencessem a prova bate e volta que seria disputada com a pessoa mais votada pela casa.

Voltando à dinâmica normal do jogo, os anjos da semana, Ivy e Daniel, optaram por imunizar Gizelly. Felipe Prior colocou Pyong no paredão.

"No jogo, me incomoda a soberba dele de achar que ele vai ganhar. [...] Ele não tem o direito nenhum de julgar uma pessoa como forte ou fraca", explicou Prior, ao destacar que quem define os rumos do jogo é o público.

A indicação deixou alguns participantes atônitos, já que o líder havia dito que poderia indicar Gabi, embora o hipnólogo seja um de seus desafetos declarados no reality.

Com votos de Pyong, Daniel, Gabi, Manu, Marcela, Gizelly e Ivy, Flayslane foi mandada ao paredão pelos colegas de confinamento. Após essa escolha, junto com Babu e Rafa, ela foi ao jardim disputar a prova bate e volta.

Antes da disputa, porém, na brincadeira dedo-duro, Felipe sorteou dois participantes em uma urna: Thelma e ele mesmo. Eles escolheram descobrir os votos de Ivy e Manu, respectivamente.

O resultado do paredão será divulgado no programa da próxima terça-feira (17), sem a presença de público ao vivo devido a medidas adotadas para conter a pandemia de coronavírus.