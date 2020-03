Felipe Prior diz que mulheres do BBB 'estão sacando que Pyong é falso'

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram poucas horas de quarto branco, mas foram suficientes para que os participantes da casa amanhecem neste sábado (7) focados no paredão e em seus principais adversários no jogo. Babu, que ficou bastante abalado com a ida de Felipe Pior para o quarto branco, matou a saudade do amigo e mirou a artilharia para Pyong Lee.

Os dois conversaram sobre o brother na cozinha da xepa. Babu afirma que o hipnólogo só dá motivos para votar nele. Prior concorda e diz que as meninas gostam dele por ser fofo, mas que as coisas estão mudando.

"Elas já estão sacando que é falso, só que elas não assumem. Sabe qual o problema? Elas também estão sendo falsas com ele. A Flayslane foi acordar ele, por que não acordava todo dia?", questionou Prior, que na sequência explicou ao companheiro sua teoria sobre Pyong.

"Ele sabe que as meninas estão sendo falsas com ele, mas o voto dele não vai ser nelas. Ele vai querer tirar quem, realmente, incomoda ele, que sou eu ou você. Se a gente sai, o jogo dele fica fácil."

Mais cedo, Prior comentou sobre a ida para o quarto branco com Manu Gavassi e Gizelly durante o raio-X do programa deste sábado. "Ontem teve Quarto Branco... A gente está achando que vai ser um Paredão triplo. Se for, quero muito ficar aqui, está sendo muito importante. Estou disposto a dar o meu melhor. Todo mundo fala que me adora, mas todo mundo vota em mim."

QUARTO BRANCO

O quarto branco desta edição foi um castigo do monstro. Anjo da semana, Ivy indicou Prior para cumprir a tarefa. O próprio participante deveria escolher outras duas pessoas para irem com ele, que optou por levar Gizelly e Manu.

Espécie de confinamento dentro do confinamento, o Quarto Branco é um lugar onde alguns participantes são trancafiados sem contato com o resto da casa. A decoração é inteiramente na cor branca, não há janelas ou outras formas de acesso ao mundo exterior e as luzes nunca se apagam.

Os três participantes entraram durante a tarde no Quarto Branco, que, em determinados momentos, o teto descia e ampliava ainda mais a sensação de claustrofobia. Na parte da noite, os três se reuniram e começaram a debater se deveriam ou não apertar o botão vermelho. Caso ninguém apertasse o botão vermelho até domingo, os três confinados estariam automaticamente no paredão.

"Se eu apertar você tem chance de estar imune. Se você apertar, você está no paredão de qualquer maneira", especulou Manu antes de tomar a atitude de apertar o botão, minutos antes da 1h deste sábado.

Pelas regras passadas apenas aos espectadores pelo apresentador Tiago Leifert, isso significa que ela está no próximo paredão do programa. Na prática, Manu salvou os dois colegas, que no entanto ainda podem ser indicados pelo líder da semana, Pyong, ou pela maioria da casa.

A ação de Manu teve grande repercussão na internet e o nome dela chegou ao topo dos Trending Topics (a lista dos assuntos mais comentados) do mundo no Twitter durante a madrugada. Enquanto os fãs elogiavam sua coragem, alguns detratores acharam que ela acabou com a graça da prova muito rapidamente.