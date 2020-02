Felipe Prior chama Marcela de falsa e pede para ir ao paredão com ela no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Prior e Marcela tiveram uma discussão na tarde desta quarta-feira (5) no Big Brother Brasil 20. O arquiteto chamou a médica de falsa. Para ele, a ginecologista deveria ter pedido desculpas por ter dito que ele estava combinando votos, quando o arquiteto afirma que não fez isso."Você julgar uma atitude minha de combinar voto sendo que você estava sendo conivente em combinar voto, você me expôs", diz ele.Marcela rebate e afirma que não estava julgando e que o arquiteto, Lucas e Hadson combinaram, sim, de votar em Mari para o paredão. Prior negou. "A gente tinha motivos iguais para votar na mesma pessoa, combinando voto eu não estava, e você apontou o dedo e falou que eu estava combinando. E se você falou isso, tem que pedir desculpas."A médica, então, diz: "Esse é o menor dos seus problemas". A frase é uma referência ao fato que Ivy e Daniel, que entraram no BBB na madrugada de quarta (5), confirmaram para as outras sisters que era verdade o plano deles de fazer uma espécie de teste de fidelidade para queimar as famosas comprometidas na casa e que a estratégia pegou muito mal fora do programa."Não é o menor, porque é caráter", rebate ele. Ela confirma: "É, é caráter. Esse [combinar votos] é o menor do problema de vocês", repete Marcela.Quando ela saiu, Prior disse que a sister era falsa. "Não aguento essas coisas, quer me tirar do sério é mentira."Mais tarde, na hidromassagem com Lucas, ele fala que todos da casa estavam cultivando a Marcela como se ela fosse uma rainha. Na sequência, ele pede para Lucas que se ele ganhar a liderança colocá-lo contra a médica no paredão."Você vota nela, o restante [da casa] vota em mim. Pode colocar, mano, se eu tiver errado, pode me tirar, eu sei quem eu sou", afirma. Lucas também se mostra irritado com Marcela: "E, a partir de hoje, não vai cozinhar para mim, nem fazer nada para mim, deixa que eu faço o meu e me viro."Os dois seguiram conversando, muito irritados porque as mulheres estão ignorando eles e Hadson na casa.