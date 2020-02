Felipe Neto dá bronca em Boninho e diz saber coisas repugnantes sobre participante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Neto, 32, vem chamando a atenção com os seus comentários sobre o BBB 20 nas redes sociais. O Youtuber revelou nesta quarta-feira (5) que conhece muito bem um dos participantes do reality e sabe "coisas repugnantes" sobre o indivíduo."Tem um(a) participante desse BBB que vocês não vão me ver comentar sobre. Isso acontece porque sei mais do que devia sobre a pessoa, o que me leva a saber coisas do seu íntimo que para mim são repugnantes", escreveu o influenciador, que também prometeu não trazer à tona a identidade da pessoa em questão.Em resposta, a Youtuber Dora Figueiredo também disse conhecer bem dois participantes com histórias absurdas e "nível cadeia". "Eu sei de uma. É nível cadeia também mas como é Brasil acaba sendo nível cesta básica", concluiu Neto.A atriz Bruna Marquezine não conteve a curiosidade e respondeu ao tuíte do Youtuber dizendo: "Eu sofro de curiosidade aguda! Que raiva!". Marquezine também vem acompanhando o reality e comentando em suas redes sociais.Além da declaração misteriosa, Felipe Neto continua com comentários polêmicos sobre a edição do BBB.O Youtuber deu uma resposta afiada ao diretor da produção, Boninho, que disse também cometer erros e acertos em relação ao programa."Tá bem Boninho, mas esfregar o saco na cabeça de uma mina bêbada não dá não, desculpa. Erraram nessa aí. AGORA BOTA OS MANO DA CASA DE VIDRO HOMEM!!!" (sic), escreveu Neto ao se referir sobre o caso de Petrix.Com isso, Felipe Neto comemorou a eliminação do atleta na noite de terça (4), e achou "pouco" os 80% dos votos recebidos por Petrix. O participante foi acusado de roçar a genitália na cabeça de Flayslane no último dia 30. Ele também se envolveu em outra polêmica com Bianca, Boca Rosa, após apertar os seios da participante.Nesta segunda-feira (3), a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá entregou ao jurídico da Globo uma intimação para ouvir Petrix. O ginasta terá que prestar depoimento até sexta-feira (7).