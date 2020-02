Famosos saem em defesa de Bruna Marquezine após críticas de Danilo Gentili

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas manifestaram apoio a Bruna Marquezine após a atriz receber ataques nas redes sociais do humorista Danilo Gentili. Pelo Twitter, ele comentou a respeito do corpo de Bruna.Gentili compartilhou uma imagem da atriz durante o Carnaval deste ano e colocou a seguinte legenda: "Parece que ela trocou um craque pelo outro". Usuários da rede social entenderam a frase como uma referência ao uso da droga (crack) e a magreza da atriz, que já namorou o craque Neymar.A atriz e diretora Suzana Pires rebateu. "Todo meu apoio, sororidade e força para a Bruna Marquezine covardemente atacada por um homem público sem a menor responsabilidade coletiva, misógino e criminoso. Processo nele já", escreveu ela em seu Instagram.Em outro trecho, deixou claro a sua indignação. "Esse Tweet não é zoeira, piada, nem liberdade de expressão. É humilhação, difamação, opressão ao corpo feminino, misoginia e violência machista. Você insiste em humilhar não só a Bruna, mas a todas nós", postou. Ela também o chamou de "opressor nojento".Outros famosos se manifestaram na mesma postagem. "Que absurdo. Justiça seja feita", escreveu a modelo Carol Trentini. A apresentadora Astrid Fontenelle também deu seu apoio. "Gente que quer as trevas. Não é possível". A atriz Solange Couto achou a situação ridícula. "Absurdo. Que a Justiça seja feita". A atriz Ingrid Guimarães chamou o humorista de "babaca".Procurado pela reportagem, Danilo Gentili não deu uma resposta sobre a polêmica. Mas ele respondeu diretamente à Suzana no Twitter."Querida, admiro demais sua luta. Quão comprometida você não é para em pleno carnaval vir aqui repudiar trocadilho infame? Importante não deixar passar nada mesmo. Mas confesso que senti sua falta quando Zé Abreu, não zuando mas sério, xingou vaginas e cuspiu na cara de mulher. Aonde você tava, neném?", escreveu Gentili.