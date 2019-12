Famosos indicam os seus números da sorte para a Mega-Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No momento de escolher os seis números para apostar na Mega-Sena, cada um tem a sua estratégia e toda ajuda é bem-vinda. Vale até pegar emprestada a superstição de famosos e dar uma olhada nas dezenas da sorte deles. Entre os artistas ouvidos pelo Agora, o 7, o 13 e o 3 foram os números mais citados.Em 2019, o prêmio estimado da Mega da Virada é de R$ 300 milhões. Um ano antes, o prêmio total de R$ 302,5 milhões foi dividido em 52 apostas. Mas não é preciso esperar até o fim do ano por uma bolada gorda. Em maio de 2019, um apostador ganhou, sozinho, mais de R$ 289 milhões na Mega-Sena. Os sortudos têm 90 dias para retirar o prêmio ou podem ficar sem nada.A atriz e comediante Fabiana Karla é direta: "o 3 é o da sorte. Não sei o motivo, é desde criança. Se uma roupa ficasse bem em mim, eu queria três daquela. Se o sapato ficasse legal, queria três. Eu tive três filhos. Enfim, para mim, o número 3 é de sorte."A cantora, dançarina e atriz Rita Cadillac aposta nos números 1, 5, 13, 18, 34 e 54. "A primeira coisa que faria se ganhasse uma bolada seria comprar um apartamento. A segunda seria ajudar os animais e também uma meia dúzia de amigos."O número de sorte do cantor Luan Santana é o 13, e o de Naiara Azevedo é o 3, enquanto a dupla Matheus e Kauan escolhe o 7 e 6, respectivamente.O presidente Jair Bolsonaro também apostou na Mega da Virada. Ao entrar na lotérica para fazer o jogo, ele mostrou a palma da mão direita aos jornalistas, onde estavam anotados os números 13, 24 e 25.A rainha da sofrência Marília Mendonça aponta 22, 7, 55, 6, 3, 17 como referências de sorte. "É a minha data de nascimento [22 de julho de 1995] e a gravação do segundo DVD, em Manaus, com mais de 40 mil pessoas. A realização de um sonho", disse.Para a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, as dezenas da sorte são 31, 12, 57, 30, 11, 18. O 31 está aí porque é a data de nascimento das duas, que são gêmeas.A apresentadora Mamma Bruschetta também já sabe os números que apostaria: 1, 8, 9, 13, 22 e 49. "Se eu ganhasse, compraria uma casa linda. Depois, dividiria um pouco com meus irmãos. E, por último, daria uma bela passeada."Quem também tenta a sorte é o cantor Zezé Di Camargo. Ele conta que as duas dezenas que não podem faltar são 17 e 23. Já a dupla Henrique e Juliano indica 23, 5, 59, 27, 11 e 50.O número da sorte da atriz Andrezza Massei, que interpretou a Dona Clotilde em "Chaves - Um Tributo Musical", é o 13. "Claro que vou apostar! Adoro jogos! Inclusive em cena", diz aos risos. "Um número que nunca deixo de jogar é o 13. Para muitos é um número de azar, mas eu adoro! Com a grana (claro que vou ganhar) vou viajar bastante e criar um projeto para cuidar de idosos necessitados e bichinhos abandonados."Ivan Parente, o Lindomar de "As Aventuras de Poliana" (SBT), tem como números da sorte os que formam a data de nascimento de sua mãe: 1, 3 e 50. Já para o ator Gabriel Gracindo, o Leandro de "Amor sem Igual", trama da Record, o número da sorte é 11, enquanto Bernardo Mesquita, o Mauro da mesma novela, aposta no 7.O ator Artur Volpi, que acabou de fazer o personagem Marcelo na série "Segunda Chamada", da Globo, disse que vai tentar a sorte neste ano. "Eu gosto sempre do 7, que é meu número da sorte e também o dia que eu nasci. Se eu ganhar, vou usar o prêmio para viajar pelo mundo, guardar uma parte dele para render e investir a outra em algum negócio social ligado a cultura."A cantora e astróloga Leiloca, ex-Frenéticas, diz que seu número da sorte é o 7. "É o dia do meu nascimento e o número extremamente cabalístico."