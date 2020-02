Família de Marcela diz apoiar romance com Gizelly no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ela não é famosa e não entrou no BBB 20 (Globo) com a mesma pompa que os influenciadores convidados. A ginecologista e obstetra Marcela Mc Gowan, 31, porém, tem roubado a cena no reality. Em pesquisas de intenção de voto ela já desponta como a grande favorita a vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão. E muito por causa de sua postura dentro da casa.Na atração, Marcela já abordou o feminismo de forma didática para explicar aos homens quais atitudes não eram legais. Também foi contra o plano de Hadson de tentar seduzir as moças casadas para que elas se complicassem com o público. Sua indignação levou a ala feminina da casa a se voltar contra a masculina, pedindo por mais respeito e consideração.Todos esses fatos fizeram com que Marcela ganhasse popularidade. De acordo com a irmã dela, a empresária Mariane Mc Gowan, 38, Marcela saiu de 26 mil seguidores para quase 3 milhões em pouquíssimos dias. Só no final de semana do paredão de Petrix, ela angariou 1,7 milhão de seguidores em 48 horas. "Acredito que seja a maior ascensão de um participante não famoso da casa", comenta ela.E por falar na família de Marcela, segundo a irmã, todos estão muito felizes com a participação da médica de Rancharia, no interior de SP. "Está sendo incrível, a gente está super orgulhoso. Recebemos mensagens de gente no Japão, no Canadá, parabenizando a minha mãe pela criação da filha. Ela está fazendo uma mudança na cabeça das pessoas sem ser uma militante chata", diz Mariane.O tema do feminismo sempre foi uma vertente na vida de Marcela, mas a questão ficou ainda mais latente há três anos. Isso porque, diz a irmã, ambas têm um irmão trans que resolveu fazer a transição. E foi nessa época que Marcela resolveu entender melhor todo esse tema e defende com unhas e dentes o público LGBT.Marcela revelou ser bissexual no programa. Foi com esse episódio que o senso crítico e de humanidade foi ficando mais apurado. O feminismo também é um dos assuntos que norteiam os cursos e palestras que a sister dá pelo Brasil.E se depender da família, Marcela terá apoio incondicional caso resolva abrir seu coração para a advogada Gizelly, que já disse estar apaixonada pela amiga de confinamento. "A gente está esperando, porque a Marcela ainda não tem muita noção do sentimento de Gizelly. Tudo o que ela decidir a gente vai apoiar. Parece ser uma boa amiga e seria bem-vinda na nossa casa", comenta.Mariane conta que a família não tem dúvidas de que Marcela é mesmo a favorita e que vai ganhar o prêmio. Caso isso se confirme, ela tem o sonho de abrir uma clínica de parto humanizado para atender as mulheres de forma digna. E também quer instalar uma pousada na região de Caraíva (BA), para relaxar e descansar."Ela é muito calma e seria difícil explodir lá dentro. Teria de acontecer um caso extremo de machismo para ela sair do prumo. Só os meninos que podem tirá-la do sério. Mas ela não é de bater de frente, tanto que quando aconteceu o episódio na casa, ela foi chorar. Mas acreditamos que agora Marcela não sofra mais. Vai ganhar", finaliza a irmã.