Fábio Assunção aparece com corpo sarado e recebe elogios de fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Assunção, 48, surpreendeu seus seguidores no Instagram na tarde deste domingo (16) ao publicar uma série de fotos suas sem camisa.Nas imagens, o ator aparece com um visual mais magro e sarado, diferente do que os fãs estão acostumados a ver. "Cara lavada de sol! Axé!", escreveu ele na legenda.Nos comentários, Assunção recebeu elogios de seguidores e amigos famosos. "Gato!", disse a atriz Mel Lisboa. "E ainda faz marmita", escreveu a ex-vereadora e deputada Manuela d'Ávila.A apresentadora Astrid Fontenelle também brincou com a nova dieta do ator: "A marmita funcionando", comentou. Malu Rodrigues, Sarah Oliveira, Debora Lamm, Jonas H Sulzbach e Bárbara Paz também deixaram comentários.Por conta da repercussão das imagens, o ator agradeceu os elogios algumas horas depois: "A todos os comentários deste post, exceto uns pingados soltos por aí, amo vocês. A luta é eterna, para todos nós. Compartilho luz. Recebam e devolvam ao mundo o melhor de vocês. Axé! (não consigo responder todos e todas, então respondo assim, pra vocês.) com amor, Fábio."Fábio Assunção lança no primeiro semestre deste ano a sua nova série, "Onde está Meu Coração" (Globoplay), que abordará a história de uma jovem médica viciada em crack. Em dezembro, o ator falou sobre o projeto e recordou um pouco de sua história de dependência em drogas."Conheci os vários lados dessa história na minha vida", afirmou ele, que comemorou também a oportunidade de "falar desse tema, que faz parte da minha vida, através da dramaturgia e não por roubos da minha imagem", recordando as vezes em que virou notícia por confusões em locais públicos.Na nova série, Assunção vai interpretar Davi, um médico que tem uma família aparentemente perfeita, até que uma de suas filhas, Amanda (Letícia Colin), também médica, se vicia em crack. A situação acaba afetando toda a família."A série mostra como essa família é atravessada pela droga e como isso independe de renda, local ou raça", afirma o ator. "Cada coisa que eu falava para a minha filha na pele de Davi era como se eu estivesse ouvindo também. É preciso falar sobre isso, quanto mais se fala, menos se mistifica a doença."A produção também marca o reencontro de Assunção com a atriz Mariana Lima, na pele dos pais de Amanda. A artista se disse emocionada ao repetir a parceria de "O Rei do Gado" (Globo, 1995), seu primeiro trabalho. "Foi emocionante fazer esse casal, agora maduro, caindo de maduro", brincou ela.