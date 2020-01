'Existem muitas histórias infundadas', diz Belo sobre dívida com Denilson

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - "Eu só subo no palco e canto", disse Belo, 45, na tarde deste domingo (19), minutos antes de realizar seu show no estádio da Fonte Nova, em Salvador, durante ensaio de Carnaval da banda Parangolé."Isso é do meu departamento administrativo e do meu departamento Jurídico. Existem muitas histórias infundadas e toda hora é uma história. Não presto mais atenção nisso, porque a minha carreira está há 25 anos aí, se fosse parar para ficar analisando essas coisas eu não estarei nem trabalhando. Não estaria nem vivendo. Tenho uma família, quatro filhos, três netos, sogra, mãe... Eu só subo no palco e canto", completou.A declaração é em referência a mais um capítulo da disputa jurídica envolvendo o cantor com o ex-jogador e comentarista de futebol da Band, Denilson de Oliveira Araújo.Tudo começou em 2010 quando Denilson virou empresário da Banda Soweto, e Belo deixou o grupo de pagode. O ex-jogador entrou com uma ação por rompimento de contrato e, quatro anos depois, Denilson venceu o processo. A Justiça determinou pagamento de uma indenização, que até hoje não foi paga e já está em torno de R$ 5 milhões.Em dezembro de 2019, Denilson entrou na Justiça de São Paulo para que a renda do cantor em plataformas musicais fosse bloqueada para pagamento da dívida.A reportagem, o advogado de Denilson, Marco Roberto Barreto, explicou nesta semana que o pedido envolve todas as plataformas que comercializam as músicas do cantor: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, entre outros. De acordo com a reportagem, todas já foram oficiadas com o pedido de retenção de renda.Ainda segundo o texto, algumas plataformas já responderam ao pedido da Justiça, mas os advogados envolvidos ainda não tiveram acesso às posições oficiais.Além da dívida com Denilson, Belo também tem problema na Justiça envolvendo duas casas em que ele e a mulher, Gracyanne Barbosa, moravam em São Paulo.O primeiro processo é de uma casa no Jardim Paulista, bairro nobre da capital paulista, em que o cantor deixou de pagar aluguéis e, em dezembro de 2017, deixou a residência à noite, sem comunicar a proprietária.Na época, a dívida já passava de R$ 500 mil, levando em conta a falta de pagamento de IPTU e quebras de contrato. O valor mensal do aluguel era de R$ 30 mil e o processo ainda corre na Justiça.Ao deixar a residência do Jardim Paulista, o casal foi morar em uma casa em Moema, na zona sul de São Paulo. Proprietário também reclamou da inadimplência do músico e, em outubro de 2018, eles deixaram a residência e uma dívida em torno de R$ 184 mil em aluguéis atrasados, IPTU e contas diversas.De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o imóvel foi alugado por uma empresa de shows, mas ficou provado que Gracy e Belo moraram lá. Na última quarta (15), o programa Fofocalizando (SBT) afirmou que a casa deve ser penhorada para quitar os débitos do artista.Atualmente, Belo e Gracyanne Barbosa moram no Rio de Janeiro.SHOWBelo participou no final da tarde deste domingo (19) do Ensaio do Parango, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento é organizado pela banda Parangolé, de Tony Salles, que conta ainda com a presença de Unha Pintada, e o forrozeiro Tico, além da banda de axé."Tenho uma história muito interessante com Salvador, gravei até um DVD aqui para você ver a afinidade que eu tenho com esse público", disse Belo, ao falar do carinho que tem pelo soteropolitanos.A recíproca também é verdadeira. Durante o show do artista, o público entoou com Belo seus principais sucessos. "Nunca sei o que eles querem ouvir. Então, eu prefiro tocar tudo e fazer uma releitura da minha história, desde a época do Soweto até os dias de hoje", disse o cantor.Belo disse ainda que tem um carinho especial por Salvador, porque foi "uma terra que sempre me acolheu". Ele rememorou ainda sua participação no primeiro DVD da carreira solo de Ivete Sangalo, gravado em Salvador. "Tenho uma história muito bonita com Salvador."