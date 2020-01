Ex-Panicat Babi Muniz fica noiva de jogador no primeiro dia do ano e festeja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo nas primeiras horas de 2020, a modelo e ex-participante do Pânico na Band Babi Muniz anunciou que estava noiva. Ela namora o jogador de futebol do Sport Recife Marcinho, que também já teve passagens pelo São Paulo e pelo Athlético Paranaense.



"Estou noiva!", comemorou ela em suas redes sociais, para delírio de muitos fãs.



O casal já tem Pedro, que vai completar um ano em janeiro.



Babi Muniz ficou muito conhecida na época do humorístico da Band. Na atração, ela e outras panicats entravam em algumas frias e tinham de passar por desafios em todos os domingos. Babi, por ser uma das mais corajosas, sempre se destacava e começava a ganha seguidores e fãs na TV.



Atualmente ela conta com quase 3,5 milhão de seguidores.