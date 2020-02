Ex-One Direction, Niall Horan confirma show em São Paulo no final do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Niall Horan, 26, anunciou um show único no Brasil nesta sexta-feira (28). O cantor irá se apresentar em São Paulo no dia 25 de novembro, data que vai iniciar sua turnê pela América Latina.Segundo o site oficial do artista, as informações sobre os shows serão divulgadas apenas na próxima quarta-feira (4). O ex-integrante do grupo britânico One Direction também se apresentará na Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile.Em carreira solo desde o rompimento do One Direction em 2015, Niall Horan lançou uma nova faixa chamada "No Judgement" no início do mês, que vai integrar o novo álbum musical do cantor chamado "Heartbreak Weather", que estará disponível dia 13 de março.Essa não será a primeira vez que o músico irlandês se apresenta em São Paulo. Em 2017, Niall Horan veio a capital paulista com a turnê do seu primeiro disco solo lançado em 2017 "Flicker". Ele também se apresentou no Rio de Janeiro.No trabalho solo de Horan, o cantor fugiu do pop que marcou sua carreira no One Direction, e trouxe um novo estilo para os fãs.Outros integrantes ou ex-membros do One Direction grupo, como Liam Payne, Harry Styles e Zayn Malik -o primeiro a pular do barco, em 2015-, também vêm desenvolvendo carreiras solo.Em recente entrevista à emissora ITN, Tomlinson afirmou que a reunião da banda é inevitável. "Eu acho sim que vai acontecer, é inevitável", disse. O problema é que ainda não há previsão para o retorno.