Ex-jogador Hadson pediu para a mulher pintar cabelos para se parecer com JLo, sua crush

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador paraense de futebol Hadson Silva, 38, jogou pelo Corinthians e depois foi trilhar sua carreira em outros países. Já morou em sete diferentes e foi casado por 15 anos. Tem dois filhos.Porém, sempre teve como crush a cantora Jennifer Lopez, a JLo. Durante seu casamento, pediu para a esposa pintar os cabelos para ficar mais parecida com a artista que ele tanto admira.É muito autoconfiante e diz que a Globo deveria tê-lo achado antes. Vem de uma família de jogadores de futebol. O avô, um tio e o pai trilharam esse caminho. Mas os que tiveram mais destaque foram ele e o irmão, Harison, que foi das divisões de base do São Paulo e ficou conhecido nacionalmente por conta de quem era seu reserva: Kaká."Falo francês, alemão e russo. Solteiro, sim, sozinho, nunca", diverte-se.SOBRE O PROGRAMAA 20ª edição do Big Brother Brasil que estreia nesta terça-feira (21) está cheia de novidades. Uma delas é a casa que abrigará os participantes durante os três meses, que já está toda remodelada.O BBB 20 chega prometendo ainda mais conectividade com o público, com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa.A apresentação continua de Tiago Leifert, que dessa vez vai supervisionar um grupo de participantes formado por anônimos e celebridades.Como todos os anos, a casa que receberá os competidores passou por reformas. A sala, onde eles vão se reunir para conversar com o apresentador, terá a selva como tema, por exemplo.Em suas duas décadas, a versão brasileira do Big Brother alçou muita gente à fama, como Grazi Massafera e Sabrina Sato, colecionou polêmicas, encheu páginas de revistas com brothers e sisters que foram convidados para posar nus e até formou casais.Na 20ª edição, brothers e sisters terão acesso a celulares. Porém, eles não vão conseguir fazer ligações nem saber o que andam falando deles do lado de fora. De acordo com Tiago Leifert, haverá uma rede social, parecida com o Instagram, interna na casa, e eles alimentarão essa rede com imagens, vídeos e a vivência deles.O líder da semana poderá definir quem ficará na Xepa e quem estará no grupo VIP dos alimentos. Isso significa que ele escolherá quem come mais ou menos. Promessa de barracos.