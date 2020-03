Ewan McGregor virá ao Brasil pela primeira vez em maio

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator escocês Ewan McGregor, conhecido de filmes como "Star Wars", "Moulin Rouge" e "Aves de Rapina", virá ao Brasil pela primeira vez em maio. Ele acaba de ser confirmado em um evento no qual interagirá com fãs entre os dias 22 e 24 de maio, na Geek Nation Brasil, no Transamerica Expo, em São Paulo.

McGregor será uma das principais atrações do Olympus Hall e vai fazer parte de um painel para falar sobre sua carreira e sua trajetória cinematográfica. Mas o tão desejado encontro com fãs também vai ocorrer.

A carreira de McGregor começou no teatro aos 17 anos, mas foi aos 22 que ele fez o primeiro filme. O primeiro grande sucesso veio com "Cova Rasa", depois teve "Trainspotting: Sem Limites" (1996). Foi esse longa que projetou o nome do premiado ator.

"Moulin Rouge: Amor em Vermelho" foi outra produção que marcou a sua trajetória. Em 1999 ele entrou para o elenco de "Star Wars" com o personagem "Obi-Wan Kenobi".