'Eu te amo, independentemente de você me amar', diz Victor em conversa com Guilherme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em noite de paredão e com as emoções à flor da pele é natural que os participantes do BBB abram o coração em declarações de amor, como vem acontecendo constantemente entre Guilherme e Gabi, ou até mesmo de amizade, como fez Victor Hugo ao modelo prudentino na madrugada deste domingo (1º).Em conversa no Quarto Vila, ao falar sobre algumas festas que aconteceram no confinamento, o psicólogo relembrou quando abraçou Gui e sentiu o coração dele. Um pouco espantado com a recordação, o modelo disse que achou que Victor não lembraria do ocorrido por ter bebido ao que o maranhense respondeu: "lembro desse momento e do seu abraço. Você abraça muito bem, me senti confortável, acolhido. É muito bom isso".Para Guilherme, essa ligação acontece "pelo carinho de ter um pelo outro", afirmação com a qual Victor concordou: 'eu senti isso puro. Na primeira festa que bebi, falei naquela hora em que fiquei abraçado contigo 'cuida de mim como você cuida da Bianca' e todo mundo começou a comentar sobre isso", recordou, aproveitando a deixa para explicar seus sentimentos em relação ao modelo."Quero afastar qualquer sombra de dúvidas da sua cabeça. Eu te amo, independentemente de você me amar. Ponto. Isso não vai mudar. Isto está sendo realocado para o campo amizade. Mas também nunca tive real ideia de que isso poderia ser algo a mais. Sempre fui consciente em relação a isso", disparou.Vale lembrar que Victor já havia falado para Guilherme sobre seus sentimentos em outra ocasião, afirmando que o assunto já estava superado.