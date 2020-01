Estúdio colaborativo assina pavilhão brasileiro da Bienal de Arquitetura de Veneza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritório mineiro Arquitetos Associados será o responsável pelo pavilhão brasileiro na próxima Bienal de Arquitetura de Veneza, informou a Fundação Bienal de São Paulo nesta quinta (16).Formado pelos arquitetos e urbanistas Alexandre Brasil, André Luiz Prado, Bruno Santa Cecília, Carlos Alberto Maciel e Paula Zasnicoff, o estúdio está por trás, entre outros, das galerias de Claudia Andujar e de Miguel Rio Branco, no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG).Eles também têm uma forma de operação que dialoga com o tema desta bienal, organizada pelo arquiteto e acadêmico libanês Hashim Sarkis.Batizada de "Como Viveremos Juntos", ele propõe a concepção de espaços que estimulem a convivência entre os diferentes em tempos de polarização política. O escritório mineiro, num certo sentido, já é adepto da prática, ao formar equipes variadas a cada novo projeto, diluindo a questão autoral.O estúdio Arquitetos Associados colaborará com o designer Henrique Penha, que tem no currículo passagens pela Apple e pela Oculus VR, de realidade virtual, na criação do pavilhão.A 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza acontece entre 23 de maio e 29 de novembro deste ano.