'Estou torcendo por vocês, já superei', diz Victor Hugo para Guilherme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a madrugada desta sexta-feira (21), Victor Hugo disse a Guilherme que já superou seu sentimento pelo brother.A declaração foi dada na área externa da casa, após Guilherme chamar Victor para uma conversa, afim de saber o que o psicólogo conversou com Gabi durante a Festa do Líder de quarta-feira (19)."Eu não estava conseguindo dormir. Então a gente estava na escada, nós dois. Ela estava chorando, disse que estava sofrendo por amor. Eu abracei ela e falei que também estava", afirmou Victor."Falei que ela estava na melhor porque, pelo menos, estava ficando com o boy", acrescentou. Em seguida, Victor Hugo declara para o modelo: "Sejam felizes. Real. Estou torcendo por vocês. Já superei".O modelo agradece e a conversa termina com um abraço. "Eu nunca pensei em passar por esse tipo de coisa, nem sei como reagir, mas está tudo bem", disse o psicólogo.