'Está se empolgando', diz Guilherme sobre investidas de Victor Hugo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme demonstrou incômodo com a postura de Victor Hugo nos últimos dias. Em conversa com Flayslane na festa da líder desta quarta-feira (12), o brother disse que tem notado investidas do colega de confinamento."Ele já falou: 'eu piro em ti', mas não com essas palavras. Ele está se empolgando, pergunta pra Gabi depois. Tá foda, a Gabi ficou com medo. Eu não fiz nada. O moleque me chamou pra deitar e eu fui, porque não tenho nada contra. Aí ele se empolga, começa me abraçar, aí eu disse: 'Caralho, é agora'... mas aí parou. A Gabi chegou e falou: 'vamos dormir'", contou Guilherme.Victor Hugo se declara assexual, ou seja, alguém que não sente atração sexual por qualquer pessoa, independente do gênero.Já Guilherme está envolvido dentro da casa com a sister Gabi, que nos últimos dias o chamou para conversar sobre o assédio de Boca Rosa em relação a ele. O modelo explicou que, no momento do assédio, Bianca estava bêbada e que não estava agindo de forma consciente. Por essa razão, não viu nada demais na atitude da influenciadora.Guilherme disse a Gabi que quando sentiu que Boca Rosa poderia tentar qualquer coisa, se afastou e pediu para Mari cuidar dela. "Não vi maldade. Ela chegou em mim hoje e perguntou o que aconteceu ontem, fui sincero com ela". O modelo seguiu dizendo que não contou nada à líder da semana sobre o que aconteceu para evitar mal entendidos.Ele afirma que não mudará seu jeito e que sente por Bianca "carinho de irmão". A cantora diz não estar pedindo para que ele mude seu modo de agir, mas que esperava que ele contasse a ela o ocorrido.Já Bianca usou seu tempo no Raio-X do reality para se desculpar com quem espera por ela aqui fora, incluindo o namorado, Diogo Melim. "Estou com uma ressaca moral insuportável. Desculpa amigos, desculpa namorado, desculpa pelo que eu fiz".