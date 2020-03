Enzo Celulari termina namoro com milionária Victória Grendene após dois anos e meio juntos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o namoro de Enzo Celulari, 22, com a milionária Victória Grendene, 24. O filho de Edson Celulari, 61, e Claudia Raia, 53, e a estudante de medicina veterinária estavam juntos há cerca de dois anos e meio.De acordo com informações do Extra, Enzo aproveitou o Carnaval com os amigos e também desfilou na Beija-Flor com o pai e a irmã Sophia, 17. Já Victória não fez postagens de seu destino na folia. Amigos do casal afirmam que a relação terminou de forma amigável.O romance do jovem casal foi assumido em julho de 2017. Durante viagem à ilha de Mikonos, na Grécia, Enzo postou uma foto na qual beijava Victória, acompanhada da legenda "entrou pra ficar... eu te amo". Ela é herdeira do bilionário Alexandre Grendene, co-fundador da Grendene, dona das marcas Grendha, Melissa, Ipanema, Rider, Zaxy, Cartago, Pega Forte e Zizou.Em maio de 2018, Enzo emocionou seguidores ao exibir tatuagem na costela em homenagem a seu pai, Edson. Segundo o modelo, "World of Chances 12/16" (mundo de chances, em tradução literal) é uma homenagem à data em que seu pai, então diagnosticado com câncer, se curou.