Eliana é processada por babá que cobra dela horas extras e R$ 100 mil, diz colunista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Eliana, 46, está sendo processada por uma babá que trabalhou na casa dela por cerca de três anos. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, ela cobra na justiça uma indenização de R$ 100 mil e pede o pagamento de encargos como horas extras.O caso segue em segredo de justiça e tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo.Segundo o colunista, a pedida inicial da babá era de R$ 350 mil, mas houve uma redução na tentativa de um acordo. A defesa de Eliana teria feito uma contraproposta de R$ 40 mil, valor recusado pela babá e seus advogados.A babá alega ao juiz que deveria trabalhar das 8h às 18h, com uma hora de almoço, mas na dinâmica da rotina da família de Eliana entrava antes das 7h e ia embora após 22h.Procurados, ninguém do estafe de Eliana respondeu às solicitações até a publicação deste texto. A apresentadora passa o começo do ano na Europa com a família.