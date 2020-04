Elenco infantil de 'Poliana' tem visual mais adulto para viver dilemas da adolescência na 2ª fase

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "As Aventuras de Poliana" (SBT) vai passar por uma transição de tempo para dar início à segunda fase da trama, que ainda não tem data de estreia definida devido à pandemia do novo coronavírus. As gravações da produção foram suspensas em meados de março, sem prazo determinado para retomar.

Intérprete de João, Igor Jansen, 15, foi um dos atores que passaram por uma transformação. O ator, que está desde o início do folhetim, vai aparecer sem os cachos, com cabelo raspado e um visual mais moderno a partir da segunda etapa da novela, que se aproxima da marca de 500 capítulos. A primeira fase deve terminar no final do primeiro semestre deste ano.

"Quando João tinha cachinhos era um visual mais criança mesmo. Com o cabelo curto, ele está com uma pegada mais bad boy. Está massa", diz Jansen, ao acrescentar que está ansioso pelas novas descobertas do personagem.

E até romance deverá surgir. "Nós vamos gravar o elenco teen da novela, então vai ter aqueles namoricos e mistérios a mais", adianta o ator, que na trama gosta de Poliana (Sophia Valverde). E por falar nela, a atriz também deixou os fios mais claros e curtos. "Eu amei meu visual. Ficou bem natural, um cabelo de uma adolescente."

Chefe de caracterização de teledramaturgia do SBT, o profissional Bob Paulino comenta sobre o processo criativo para definição das mudanças. "Primeira preocupação é evidenciar a passagem cronológica do tempo na trama. Para as crianças tivemos que pensar em como os personagens seriam na adolescência para, então, definirmos qual seria o novo visual deles."

Na nova fase, Valverde diz que Poliana estará mais madura e passará por vários dilemas da adolescência. "Muita coisa vai mudar. Ela está mais madura e com todas as coisas que são parte de ser adolescente, como o primeiro amor, as dúvidas da vida, a escola etc. Estou amando viver isso [amadurecimento] na vida real e na novela. Muita gente vai se identificar", afirma a atriz de 14 anos.

Os personagens mais velhos também passaram por pequenas mudanças para evidenciar a transição de tempo. A tia de Poliana, Luisa (Thais Melchior) terá um visual mais leve e moderno, com cabelos mais claros e curtos. "Já adotei esse visual e estou amando", diverte-se a atriz. "Muitas mudanças importantes vão acontecer da primeira para a segunda a fase da novela, na história e nos personagens também."

Melchior afirma que esse será um momento de a personagem aproveitar mais a vida. "A Luisa passou por muitas coisas difíceis e viveu uma fase bem pesada, agora é hora de curtir e ser feliz."

O ator Murilo Cezar, 33, intérprete do professor Marcelo, na novela de Íris Abravanel, terá um visual mais contemporâneo e despojado, com a barba mais curta e com reflexo no cabelo. "Vai mudar não só no visual, mas terá também dilemas bem profundos nesta temporada. Acho ótimo! Será um conjunto de fatores bem interessantes para história."

Diretor-geral da nova fase de "Poliana", Ricardo Mantoanelli afirma que o processo de transformação dos personagens não se restringe apenas ao visual, com mudanças de cortes e no figurino, mas sobretudo na essência deles. "A transformação interna é ainda mais importante."

Mantoanelli diz que conversou com o elenco para extrair elementos da experiência do personagem na primeira fase para mostrar a evolução dele nesta segunda etapa. Entre as perguntas estavam: "O que viveu o seu personagem que pode trazer consequências para a nova fase?; O que ele deixou de viver?; Qual é a sua ambição agora?; Como vai se comportar de agora em diante?". "Foram com essas respostas que teremos a real dimensão das transformações de cada um", pondera.

Uma das novidades da segunda fase de "Poliana" é a saída de Larissa Manoela, que deixou a emissora de Silvio Santos para se dedicar à carreira musical e ao cinema. Recentemente, a atriz assinou contrato com a Globo para participar de um novela na faixa das 18h -inicialmente no segundo semestre deste ano. A nova fase também trará novos núcleos para a trama.

Um dos segredos da longevidade da trama reside na construção dos núcleos familiares, compostos por faixas de idades distintas, além de um cardápio variado de personagens. Com o sucesso da novela na TV há quase dois anos, o SBT ainda deve produzir um filme neste ano.