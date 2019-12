'Eduardo e Mônica', filme inspirado em canção do Legião Urbana, ganha primeiro trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Eduardo e Mônica", adaptação da música homônima da banda Legião Urbana (1982-1996) ganhou seu primeiro trailer nesta sexta-feira (20). O longa conta a história de um casal -vivido por Alice Braga, 36, e Gabriel Leone, 26, -que prova que quando há amor não há regras: até mesmo relações improváveis podem dar muito certo.

Dirigido por René Sampaio, que também esteve a frente de "Faroeste Caboclo" (2013), filme inspirado em outra canção do conjunto brasiliense, "Eduardo e Mônica" tem estreia prevista para abril de 2020. Além de Braga e Leone, a película conta com Otávio Augusto, Juliana Carneiro da Cunha, Victor Lamoglia, Bruna Spínola e, com a participação especial, de Fabricio Boliveira no elenco.



Não se sabe se os protagonistas da música de Renato Russo existiram de fato ou se são diversas histórias condensadas pelo artista. A canção foi composta no início dos anos 80, fase de Russo conhecida como "Trovador Solitário", e da qual faz parte outros sucessos como "Eu Sei" e "Que País É Este?".



Essa não é a primeira vez que "Eduardo e Música" inspira o audiovisual. Em junho de 2011, a história do casal foi usada em uma campanha publicitária que viralizou na internet.