Editora Todavia lança prêmio de não-ficção para biografias e reportagens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio Todavia de não-ficção busca incentivar reportagens e biografias inéditas sobre temas relevantes aos leitores brasileiros. O vencedor assinará um contrato de edição no valor de R$ 15 mil.Para participar, é preciso enviar um projeto do livro, em PDF, que contenha: duas sinopses (uma com, no máximo, 500 caracteres e outra, mais longa, que tenha entre 2.000 e 5.000 caracteres), cinco palavras-chave, sumário com descrição de capítulos, amostra de capítulos com, no mínimo, 160 mil caracteres e data de conclusão estimada da obra.O cronograma, projeto editorial e gráfico serão definidos pela editora.A banca de jurados será composta pelos jornalistas Chico Felitti, Daniela Pinheiro, Dorrit Harazim e Rogerio Galindo. Os critérios de avaliação serão a qualidade da escrita e da apuração, a fluência, pertinência e atualidade do assunto.As inscrições, disponíveis no site (https://todavialivros.com.br/premio), se encerram no dia 17 de março e a divulgação do vencedor será em setembro de 2020.