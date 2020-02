Dupla formada por Gabi e Guilherme vence a terceira prova do líder do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla formada por Gabi e Guilherme venceu a prova do líder que começou na noite de quinta-feira (6) e avançou pela madrugada desta sexta-feira (7) no Big Brother Brasil 20.Após serem os últimos a deixar a prova, os dois voltaram para a casa, comemoraram com os demais participantes e foram aplaudidos.A disputa durou pouco mais de quatro horas. Depois das eliminações das duplas Thelma e Rafa, Marcela e Gizelly, Babu e Victor Hugo e Pyong e Mari, os dois vencedores disputavam a liderança com Bianca e Yvy. No entanto, as duas não conseguiram completar a tarefa no tempo determinado e foram eliminadas.Lucas, Felipe Prior, Daniel e Hadson não puderam participar porque foram vetados pelo líder Guilherme.Lucas ficou muito irritado. "Traíra hein. Depois a gente é que é falso", disse o brother para Felipe em referência a Guilherme.Os brothers precisaram pegar cubos e colocar em uma esteira de produtos que são pedidos em telões. Quando finalizavam, tinham que apertar o botão antes que o tempo determinado para a tarefa acabe. Esse tempo podia variar.Thelma e Rafa Kalimann foram as primeiras eliminadas. Apesar de ser em dupla, a liderança será individual e os dois vencedores terão que decidir quem ficará com a imunidade, com a chance de indicar um brother ao paredão e escolher quem irá para o grupo VIP e a Xepa.O outro integrante vai ficar com um prêmio de R$ 10 mil e mais R$ 10 mil em compras no aplicativo da marca patrocinadora da prova. Além disso, poderá participar da disputa pelo anjo, que será no sábado (8) e é autoimune.Daniel e Ivy, que entraram na terça-feira (4), não entram na disputa nem no paredão, porque estão imunes nesta primeira semana.Desta vez, o paredão será duplo. Além da indicação do líder, outros dois participantes serão escolhidos em votação da casa. Esses dois vão disputar a prova bate e volta no domingo (9), e o vencedor escapa da berlinda.