SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do novo coronavírus no Brasil, a Globo decidiu que o Domingão do Faustão deste domingo (22) não será ao vivo nem gravado. Segundo divulgado pela emissora, o programa vai ao ar, mas serão exibidas reprises dos melhores momentos.

"Nas próximas semanas, a atração relembrará em edições especiais quadros e participações de grandes nomes da música, dramaturgia e jornalismo que fizeram parte da história do programa", diz nota oficial. "O Domingão do Faustão deixa de ser ao vivo, indo ao encontro da corrente para conter a pandemia do Covid-19 no Brasil e no mundo".

A emissora esclarece, ainda, que futuras edições dos quadros Show dos Famosos, Engana Que Eu Gosto e Tem Gente Atrás terão novas datas de estreia.

Medida semelhante foi tomada pela Globo com outros programas, como Altas Horas e The Voice Kids. No último domingo (14), o Domingão do Faustão foi ao ar sem a presença da plateia plateia já como ação preventiva. A atração também teve que contratar em cima da hora uma equipe de bailarinas, já que as atuais tiveram que se afastar depois de uma delas ter tido diagnóstico positivo para o vírus.

A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia do coronavírus. As gravações de todas as suas novelas foram paralisadas, e reprises serão transmitidas no lugar. Os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.

Na terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada".

OUTRAS MUDANÇAS

O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.

Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.

Os programas Lady Nihht, às quintas, Globo Repórter, às sextas, É de Casa e Caldeirão do Huck, aos sábados, permanecerão na grade de programação da emissora em seus horários habituais. Serginho Groisman também anunciou que parou as gravações do Altas Horas e exibirá os melhores momentos dos 20 anos da atração a partir deste sábado (21).

Já o Só Toca Top Verão termina no dia 28 de março e será substituído pelo programa "Música Boa Ao Vivo", com a apresentação da cantora Iza, exibido em 2019 no Multishow.