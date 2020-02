Dois blocos abrem o pré-Carnaval em São Paulo nesta sexta-feira (14)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Dois blocos de rua abrem o pré-Carnaval 2020 na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (14). O Bantantã Folia e Festa de Rua e o Pinto do Visconde irão desfilar pela capital paulista.Na zona oeste, o Bantantã tem a concentração na avenida Valdemar Ferreira, 53, no Butantã, a partir das 17h. O bloco, que tem em seu repertório MPB, irá passar pela avenida Vital Brasil, rua Estevan Lopes, rua Gaspar Moreira, rua Romão Gomes, rua Catequese e rua Monte Castelo.Já o Pinto do Visconde terá concentração na rua Caetano Pinto, 575, na Mooca (zona leste). Também com repertório focado na MPB, o bloco fará seu percurso pela rua Torquato Neto, rua Carneiro Leão, rua Azevedo Júnior, rua Wandenkolk e rua Visconde de Parnaíba.Já no sábado (15) e no domingo (16), centenas de outros blocos irão desfilar pelas ruas da capital paulista, em todas as regiões da cidade. A Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), divulgou um site com a lista de blocos no Carnaval da cidade.A página traz os blocos por região, por data e estilo. Há 13 estilos, que vão de ritmos tradicionais no Carnaval como samba e frevo a outros como jazz.Segundo a prefeitura, haverá uma operação especial para organizar o trânsito e o transporte público durante os desfiles de blocos no fim de semana do pré-Carnaval. Está prevista a passagem de 217 blocos, sendo 123 no sábado e 94 no domingo.Para orientar foliões, passageiros de ônibus e motoristas durante o período de desfiles, SPTrans e CET criaram páginas especiais com informações sobre os desvios de linhas do sistema municipal, interdições e medidas operacionais de trânsito.De acordo com a SPTrans, 560 linhas de ônibus terão alterações temporárias em seus itinerários ao longo do fim de semana. Já a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) promete colocar nas ruas 496 agentes de trânsito por dia.A prefeitura orienta que foliões deem prioridade ao transporte público, já que diversas vias estarão bloqueadas para o tráfego de veículos. No Carnaval, dos 796 desfiles de blocos que estavam autorizados para ocorrer na cidade de São Paulo, 678 irão de fato acontecer.Segundo a Prefeitura de São Paulo, a maioria das desistências foi de produtoras que se inscreveram pela primeira vez, mas não conseguiram viabilizar patrocínios. Deste total, 41 desfiles são considerados de grande porte (com expectativa de público de acima de 40 mil pessoas).https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1657014809442004-pre-carnaval-em-sao-paulo