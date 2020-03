Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ e produtor musical norte-americano Diplo, 41, só tem visto os dois filhos, de 10 e 5 anos, através do vidro de sua casa. Apesar de ter testado negativo para o coronavírus, ele preferiu morar do lado de fora de sua moradia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele mostra os filhos vindo cumprimentá-lo e explicou um pouco mais sobre a decisão que ele tomou.

"Meu filho [caçula] é jovem demais para entender as complexidades do que está acontecendo. Eles moram em uma casa com a avó, que é a mais vulnerável. Estive em contato com centenas de pessoas nas últimas quatro semanas, então vou ficar longe de casa até me livrar do vírus. Isso dói porque eu sinto tanto a falta deles. Eles são a minha alegria, mas este é o meu sacrifício para garantir que todos ao meu redor estejam seguros", começou.

Em seguida, disse que terá de abrir mão de muita coisa para que todos fiquem salvos e sem preocupações. "Já temos notícias suficientes da Itália, Irã, Coreia e China para saber as melhores maneiras de retardar isso. Precisamos ser inteligentes: sair e interagir com grupos está cancelado", publicou.

Em outro depoimento, o DJ reforçou que testou negativo para o Covid-19, mas salientou que todos precisam ficar em quarentena já que podem ter o vírus e não saber.

"Ainda estamos muito longe desse momento e, por enquanto, nossas vidas vão mudar. Sem trabalho, sem interação, alguns de nós podem ficar sem dinheiro ou comida, então, se você tem o poder de ser responsável por aqueles que não podem, você precisa para fazer isso", finalizou.