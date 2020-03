'Disforia' terá pré-estreia gratuita e seguida de debate

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal Folha de S.Paulo realiza uma sessão de pré-estreia seguida de debate do filme "Disforia" nesta segunda-feira (9), às 20h, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca (r. Frei Caneca, 569), em São Paulo.

O primeiro longa do diretor brasileiro Lucas Cassales conta a história de Dário (Rafael Sieg), um psicólogo infantil que volta a atender crianças depois de uma experiência traumática. Sua primeira paciente, Sofia (Isabella Lima), no entanto, o faz reviver seus traumas e provoca sensações perturbadoras nas pessoas ao seu redor.

Após a exibição do filme, o diretor Lucas Cassales e o protagonista Rafael Sieg participam de um debate com a psicanalista infantil Beth Coimbra, mediado pela jornalista Sílvia Haidar, que assina no site da Folha de S.Paulo o blog Saúde Mental.

O evento tem entrada gratuita e a distribuição dos ingressos acontece a partir das 19h na bilheteria do cinema. A estreia de "Disforia" no circuito comercial está marcada para a próxima quinta (12).