Diogo Melim não comparece ao paredão da namorada Bianca devido à agenda de shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 25, a Boca Rosa, foi eliminada do Big Brother Brasil 20, na noite desta terça-feira (25). Mas, ao contrário do que aconteceu em sua primeira indicação, ainda na primeira semana de programa, seu namorado, Diogo Melim, 27, não estava na sua torcida.O músico não pôde comparecer por conta de sua agenda de show, já que tinha uma apresentação programada para fazer na noite desta terça, no Camarote Rio, na Marquês de Sapucaí, e na Cidade das Artes, ambos no Rio de Janeiro.Apesar disso, Diogo já havia apagado as fotos que tinha com Bianca em seu Instagram, após a aproximação dela com o modelo Guilherme, dentro da casa do BBB. Houve até especulações de que ele teria começado a seguir as rivais dela dentro da casa por causa disso, o que o músico negou."Jamais faria algo com a intenção de provocar, prejudicar ou debochar da Bia. Não acredito no ódio como resposta para absolutamente nada", escreveu ele no Twitter, após afirmar que já seguia Rafa Kalimann, Gabi Martins e Manu Gavassi nas redes sociais "anos antes do Big Brother Brasil 20".Bianca foi para o paredão por indicação da também influenciadora digital Rafa Kalimann, líder da semana. As duas já traziam uma rixa de antes do programa e acabaram protagonizando alguns desentendimentos. Em um deles, logo após a formação do paredão, elas trocaram insultos e concordaram que não combinavam.Bianca, que era a participante com mais seguidores nas rede sociais —9,3 milhões no Instagram—, saiu com 53,09% dos votos. Felipe Prior levou 29,27% dos votos, seguido por Flayslane (17,64%).